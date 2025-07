Resultado do sorteio com prêmio acumulado de R$ 8,6 milhões

A Caixa Econômica Federal ainda não informou se houve vencedores no último sorteio da Lotomania. Assim que essa informação estiver disponível, o texto será atualizado.

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, os interessados devem apostar em 50 números. As apostas podem ser feitas em lotéricas autorizadas ou no site da Caixa dedicado às loterias. Os maiores prêmios são oferecidos para apostas que acertam 20 ou 19 números, além aquelas que não acertam nenhum dos números sorteados. É importante lembrar que as apostas devem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, que costuma acontecer às 20h no horário de Brasília.

O custo para apostar na Lotomania é de R$ 3, valor que permanece único, diferentemente de outras loterias oferecidas pela Caixa, que possuem diferentes opções.

As chances de ganhar na Lotomania variam conforme o número de acertos. Para ganhar o prêmio máximo, que requer 20 acertos, a probabilidade é de uma em 11.372.635. Para quem acerta 19 números, a chance é de uma em 352.551. Curiosamente, a probabilidade de não acertar nada é a mesma que de acertar todas as 20 dezenas, ou seja, uma em 11.372.635.