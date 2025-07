Reencontro de Fátima e Raquel gera situação constrangedora

Maria de Fátima, personagem central da novela “Vale Tudo”, sente-se otimista com seu sucesso recente e sugere a Raquel que, agora que ambas estão em uma situação financeira confortável, seria uma boa ideia deixar as mágoas do passado para trás. No entanto, Raquel, que ainda se sente ferida pelas deslealdades e abandonos que sofreu, reage de forma fria à proposta da filha.

A ex-namorada de Ivan, outro personagem da trama, critica Fátima, chamando-a de egoísta e dizendo que ela só aparece quando tem algum interesse. Fátima tenta justificar suas ações, argumentando que sua busca por sucesso financeira contribuiu para a mudança positiva na vida de Raquel.

Raquel, indignada com a audácia da filha de se justificar, responde com firmeza. Ela declara que, por conta das traições do passado, um dia Maria de Fátima ainda irá precisar dela, mas que nesse momento não estará disposta a oferecer ajuda.

A novela “Vale Tudo”, escrita por Manuela Dias, é exibida de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Os episódios envolvem temas de relações familiares complexas e desafios emocionais que refletem as lutas e conquistas de seus personagens.