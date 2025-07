Primeiro-ministro da Ucrânia renuncia em possível reestruturação

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, anunciou sua renúncia nesta terça-feira, marcando o início de uma significativa reestruturação no governo do presidente Volodymyr Zelenskyy. Esta mudança pode incluir a substituição do embaixador da Ucrânia em Washington.

Shmyhal publicou uma carta em sua conta no Telegram informando sua decisão. O presidente Zelenskyy já indicou a atual vice-primeira-ministra, Yuliia Svyrydenko, de 39 anos, para assumir o cargo de primeiro-ministro. Svyrydenko é a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra da Economia do país e desempenhou um papel importante nas negociações de acordos minerais entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Ela tem representado a Ucrânia em negociações importantes com aliados ocidentais, focando em cooperação em defesa, recuperação econômica e reconstrução.

Ainda não está claro como essa reestruturação será implementada nos próximos dias, já que o parlamento ucraniano precisará agendar uma votação sobre as propostas de Zelenskyy. A movimentação ocorre em um contexto de aumento da pressão nas linhas de frente da guerra com a Rússia, que começou em 24 de fevereiro de 2022, e de intensificação dos ataques aéreos e de mísseis em cidades ucranianas.

Em meio a isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu fornecer mais armamentos para a Ucrânia, com os custos sendo arcados por países europeus. Autoridades em Kiev estão interessadas em garantir o apoio contínuo de Washington, especialmente diante da preocupação de que uma futura administração republicana não se envolva mais no conflito.

Zelenskyy destacou a importância de fortalecer os laços com os Estados Unidos, especialmente nas circunstâncias atuais. Ele também mencionou que Shmyhal poderia ser uma boa opção para o cargo de ministro da Defesa, o que deixaria o atual ministro, Rustem Umerov, disponível para assumir a embaixada ucraniana em Washington. Umerov, de 43 anos, foi nomeado ministro da Defesa em setembro de 2023, após uma série de escândalos de corrupção, e tem tentado implementar reformas, apesar das críticas sobre a gestão do Ministério da Defesa.

A repercussão dessas mudanças na liderança do governo e a situação na linha de frente continuam a gerar expectativa e preocupação entre os ucranianos e a comunidade internacional.