Prêmio de R$ 9,9 milhões acumulado; confira o resultado

A Caixa Econômica Federal ainda não revelou se houveram apostas ganhadoras no último sorteio da Quina. Assim que essas informações forem disponibilizadas, a atualização será feita.

Para participar do próximo sorteio da Quina, os apostadores podem escolher entre cinco e quinze números, que vão de 1 a 80. É importante que as apostas sejam feitas até uma hora antes do sorteio. Isso significa que as casas lotéricas autorizadas e o site da Caixa aceitam jogos até as 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio.

O custo mínimo para uma aposta na Quina é de R$ 3, que corresponde a cinco números. No entanto, o valor pode subir consideravelmente, chegando a pouco mais de R$ 9 mil para quem optar por fazer uma aposta com quinze números.

As chances de ganhar o prêmio máximo da Quina variam conforme o número de escolhas. Com a aposta mínima de cinco números, a probabilidade de acertar todas é de uma em 24 milhões. Se o apostador adicionar apenas mais um número, o valor da aposta se eleva para R$ 18 e as chances de ganhar melhoram para uma em quatro milhões.