Paolla Oliveira reprisa clássico de ‘Vale Tudo’ em novo projeto

Em um episódio exibido na última terça-feira, 15, da novela “Vale Tudo”, a atriz Paolla Oliveira se destacou ao interpretar Heleninha Roitman, personagem central da trama. Neste capítulo, Heleninha visita uma boate, consome bebidas alcoólicas em excesso e faz um pedido inusitado ao DJ para tocar um mambo. Essa cena, que já havia sido um grande sucesso na versão original da novela de 1988, também contava com a talentosa Renata Sorrah no mesmo papel.

As comparações entre as duas atrizes são naturais, especialmente em remakes. No entanto, a performance de Paolla trouxe uma interpretação única da personagem. Enquanto a Heleninha da versão anterior exibia uma mistura de felicidade e tristeza durante a dança, a versão de 2025, interpretada por Paolla, mostrou uma abordagem diferente, com um olhar mais distante e desconectado.

Entretanto, a atuação de Paolla dividiu opiniões. Há críticas em relação à sua entrega na cena, que algumas pessoas consideraram fraca e sem a profundidade necessária para o momento. Além disso, uma confusão se formou em torno do tipo de música pedida, gerando até memes nas redes sociais, já que o mambo acabou sendo confundido com um tango. Essa situação acabou provocando reações diversas entre os telespectadores, destacando a expectativa que envolve remakes de obras clássicas.