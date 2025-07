Ofertas do Amazon Prime Day: até 57% em produtos para viajantes

O Amazon Prime Day Brasil está acontecendo e traz uma série de descontos imperdíveis para os consumidores. Durante este evento, a varejista oferece promoções que podem chegar a até 57% de desconto em diversos produtos, especialmente voltados para os viajantes. Essa é uma boa oportunidade para adquirir itens essenciais a preços reduzidos.

Entre os produtos disponíveis, destacam-se itens da marca Apple, como os AirPods com cancelamento de ruído, que estão com 14% de desconto, custando agora R$ 1.519,00. Outra opção são os AirPods Max, com o valor total de R$ 4.520,70. Para quem busca fones de ouvido de outras marcas, os Samsung Galaxy Buds3 Pro também estão com 12% de desconto, totalizando R$ 1.139,00.

Os clientes ainda podem encontrar outros dispositivos eletrônicos que ajudam na organização e segurança durante as viagens, como o Apple AirTag, com 15% de desconto a R$ 313,65, além de capas protetoras e diversos modelos de iPads e Apple Watches, que possuem descontos variados. Por exemplo, o Apple Watch SE está com 19% de desconto, saindo a R$ 2.159,00, enquanto o novo Apple 2025 iPad está disponível por R$ 3.999,00 com 11% de desconto.

Para os que precisam de praticidade na hora de viajar, há também ofertas em malas e organizadores. Uma mala de viagem está com 18% de desconto, custando R$ 399,99, e o kit organizador de malas sai por R$ 61,90 com 29% de desconto. A promoção inclui ainda produtos como carregadores portáteis, adaptadores universais, travesseiros de viagem e mochilas, todos com descontos que podem facilitar a experiência de quem está sempre em movimento.

Adicionalmente, os consumidores têm a chance de acumular pontos em programas de fidelidade ao realizar compras durante o Prime Day. Até amanhã, é possível ganhar até 4 pontos por real gasto, o que pode ajudar a acumular pontos para passagens aéreas e outros benefícios.

Para quem ainda não é assinante do Amazon Prime, a plataforma oferece um mês grátis ao se inscrever, além de vantagens como entrega expressa, acesso a séries e filmes pelo Prime Video, música via Amazon Music e muito mais.

Essas promoções são uma grande oportunidade para quem deseja economizar na compra de produtos que facilitam a vida durante as viagens. Acesse o site da Amazon para conferir todas as ofertas disponíveis e aproveitar os preços especiais.