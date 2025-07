O verão que transformou a minha vida

O elenco da série “O Verão Que Mudou Minha Vida” falou sobre o final da trama, que foi muito esperado pelos fãs. Para os atores, a conclusão da história foi considerada satisfatória.

Lola Tung, uma das estrelas da série, compartilhou que viveu momentos emocionantes durante as filmagens. Ela começou a atuar na série com 18 anos, logo após completar o primeiro ano da faculdade, e terminou com 22. Ela ressaltou que chorou várias vezes ao longo do processo. Jenny Han, autora e co-showrunner da série, também expressou seu sentimento em relação ao fim. Ela descreveu o momento como surreal e ressaltou a ligação especial que tem com Lola, mencionando que, mesmo após o término, não sente que estão se despedindo, pois acredita que irão se encontrar novamente.

A série retrata temas como o amadurecimento, amor, desilusão e a força das amizades femininas. É um drama multigeracional que explora as complexas relações entre uma jovem e dois irmãos, além de abordar a dinâmica entre mães e filhos.

No segundo ano da série, a trama se desenvolve com Belly, interpretada por Lola Tung, que está ansiosa para voltar a Cousins Beach. No entanto, ela enfrenta desafios com os irmãos Conrad e Jeremiah, que competem por seu amor, e também com a volta do câncer de Susannah, mãe de um deles. A situação se complica ainda mais com a chegada de uma visita inesperada, que ameaça o futuro da casa da família. Belly precisa, então, reunir seus amigos e decidir com quem realmente quer ficar.

As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na íntegra no Prime Video.