Nintendo anuncia elenco de Link e Zelda no filme live-action

A Nintendo confirmou os atores principais do filme em live-action “The Legend of Zelda”. A personagem Zelda será interpretada por Bo Bragason, enquanto Benjamin Evan Ainsworth dará vida ao herói Link. A notícia foi divulgada nas redes sociais por Shigeru Miyamoto, um dos nomes mais conhecidos da empresa, que expressou sua expectativa para ver os atores nas telas.

O filme está programado para estrear nos cinemas no dia 7 de maio de 2027. Além de anunciar os atores, Miyamoto agradeceu ao público pela paciência durante a produção. O ator Bo Bragason, de 21 anos, é conhecido por seu papel na série “Renegade Nell” da Netflix e na adaptação da BBC da série de crime “The Jetty”. Já Benjamin Evan Ainsworth, de apenas 16 anos, tem poucas atuações, entre elas “The Haunting of Bly Manor”, também da Netflix.

Recentemente, foram divulgadas imagens dos atores em trajes que remetem aos seus personagens, com Bragason usando um vestido azul similar ao de “Breath of the Wild” e Ainsworth vestindo uma túnica verde escura.

O projeto “The Legend of Zelda” foi oficialmente anunciado em novembro de 2023 e está sendo produzido por Miyamoto e Avi Arad, ex-CEO da Marvel Studios. A Sony Pictures Entertainment será responsável pela distribuição e também financiará o filme junto com a Nintendo. O roteiro está a cargo de Derek Connolly, conhecido por “Jurassic World”, e a direção é de Wes Ball, que trabalhou em “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Recentemente, a Nintendo adiou a data de lançamento do filme de março para maio de 2027. Miyamoto comentou que a mudança na data se deu por motivos de produção e que esse tempo adicional permitiria a realização de um filme da mais alta qualidade.

Embora detalhes sobre a história e o cenário do filme ainda não tenham sido revelados, a mudança na data de lançamento evita competição direta com outros grandes lançamentos da primavera de 2027, como “Godzilla x Kong: Supernova”.

A menos de dois anos da estreia, esta é a informação mais significativa divulgada sobre o filme desde seu anúncio inicial. O diretor Wes Ball já mencionou que não pretende fazer um filme totalmente em captura de movimento, preferindo que “The Legend of Zelda” tenha uma abordagem mais “realista”, buscando atender às expectativas dos fãs da franquia.

Antes desse lançamento, a Nintendo se prepara para o lançamento de uma sequência do filme animado “Super Mario Bros.”, prevista para 2026, e está também desenvolvendo um spin-off animado de Donkey Kong.