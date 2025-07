Nicki Minaj critica técnica vocal de SZA e é respondida

Nicki Minaj e SZA estão, mais uma vez, no centro das atenções por causa de uma polêmica nas redes sociais. Minaj, conhecida por suas brincadeiras no Twitter, fez uma publicação que gerou um novo conflito. Ela atacou SZA, que atualmente está em turnê com Kendrick Lamar na Europa, após a cantora fazer um comentário que Minaj interpretou como uma provocação.

Na terça-feira, SZA postou uma mensagem em sua conta, mencionando “Mercúrio retrógrado” e sugerindo que as pessoas não devem “morder a isca”. Nicki viu isso como uma alfinetada direta a ela, especialmente em um momento em que SZA estava criticando a CEO da Roc Nation, Desiree Perez.

Com SZA se apresentando no Paris La Défense Arena, ela estava em um fuso horário completamente diferente, tendo acabado de terminar seu show. Mesmo assim, Nicki não hesitou em responder de forma áspera. Ela comparou a performance vocal de SZA a uma série de imagens grotescas, como um “cachorro morto” e “uma vítima chorando após ser picada por uma abelha”.

SZA não se deixou abater pela crítica de Minaj e rebateu, afirmando que sua mensagem não tinha relação nenhuma com Nicki e que estava apenas externando seus sentimentos após o show. Sua equipe, liderada pelo empresário Terrence “Punch” Henderson, também se manifestou, esclarecendo que outras referências em suas mensagens estavam ligadas a um novo lançamento de um artista próximo, e não a Minaj.

Até o momento, Nicki Minaj não respondeu à defesa de SZA. A rivalidade entre as duas artistas parece estar longe de terminar, especialmente em um cenário onde a discussão sobre suas carreiras e suas interações públicas continua sendo um tema quente nas redes sociais.