Morre investigador paranormal Dan Rivera em Gettysburg, Pa.

No último domingo, o mundo do paranormal foi surpreendido pela morte repentina de Dan Rivera, um investigador renomado da New England Society for Psychic Research. Rivera, de 54 anos, faleceu enquanto participava de um evento em Gettysburg, onde liderava a famosa “Devils on the Run Tour”, que apresentava a controversa boneca Annabelle, conhecida por supostamente ser assombrada.

A morte de Rivera foi registrada em um hotel em Gettysburg durante a noite de domingo. Equipes de emergência foram acionadas após relatos de que um homem estava recebendo CPR. A causa da morte foi inicialmente desconhecida e investigações foram abertas. O escritório do legista local indicou que não havia nada suspeito e que Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto. Um exame de autópsia foi solicitado, e os resultados podem demorar alguns meses para serem divulgados.

A “Devils on the Run Tour”, organizada pela Ghostly Images of Gettysburg Tours, tinha grande interesse público e todos os ingressos foram vendidos, totalizando mais de 1.260 entradas durante o fim de semana do evento, que começou no dia 11 de julho. Rivera era uma das principais figuras desse tour, que ganhou notoriedade em redes sociais, especialmente por vídeos populares no TikTok, onde mostrava a boneca.

Desde a sua morte, tributos a Dan Rivera surgiram por todo o mundo paranormal. Conhecido não apenas pelo seu trabalho investigativo, ele era lembrado como um pai e marido carinhoso. Durante a visita de sábado, antes do evento, Rivera falou com entusiasmo sobre como proteger os visitantes da boneca, afirmando que havia construído uma caixa especial com elementos religiosos.

Além de seu papel como investigador, Dan Rivera tinha uma forte ligação com a renomada investigadora de fenômenos sobrenaturais, Lorraine Warren, que o mentorou ao longo de sua carreira. Ele se tornou o principal investigador da NESPR em 2011, um cargo que refletia sua paixão e dedicação ao estudo do paranormal.

Rivera também se destacou por seu trabalho na televisão, participando de programas como “Most Haunted Places” e atuando como produtor em “28 Days Haunted” da Netflix. Sua determinação em manter viva a história dos Warren, que investigaram casos famosos como o “Amityville Horror”, fez dele uma figura respeitada na comunidade paranormal.

A morte de Rivera deixou um sentimento profundo de perda entre seus colegas e fãs, que expressaram suas condolências nas redes sociais. Muitos compartilharam lembranças de momentos em que interagiram com ele, destacando sua bondade e a alegria que ele transmitia em compartilhar sua paixão.