Mãe de Felipe Simas comove no Encontro ao falar sobre cisto no ovário

Na manhã de quarta-feira, dia 16, o ator Felipe Simas, atualmente no ar como Danilo na novela “Dona de Mim”, participou do programa “Encontro com Patrícia Poeta”. Durante a atração, ele foi surpreendido por um depoimento emocional de sua mãe, Ana Sang, que compartilhou uma história pessoal sobre sua gestação.

Ana iniciou seu relato mencionando seu amor por Felipe e contou que, enquanto amamentava seu filho Rodrigo, sentiu algo estranho em sua barriga. Ao entrar em contato com seu médico, ela informou: “Doutor Roberto, eu acho que estou com um cisto no ovário.” Para sua surpresa, o médico revelou que o que ela achava ser um cisto já tinha “perninha” e “bracinho”, caracterizando Felipe, que na época estava para nascer.

Ela continuou a exaltar Felipe, descrevendo-o como um filho sensível, um pai e marido maravilhoso, e destacou o talento e o caráter do filho, ressaltando que ele construiu sua trajetória com dedicação e enfrentando desafios. Ana expressou seu orgulho ao dizer que Felipe é amoroso e tem um grande dom para se comunicar.

Na sequência, foi a vez do pai de Felipe, Beto Simas, se pronunciar. Ele declarou seu amor e orgulho pelo filho, ressaltando as qualidades que Felipe possui como pai e profissional. Beto notou que, embora ele e Ana tenham criado os filhos com amor e atenção, cada um deles desenvolveu sua própria personalidade, o que ele considera fascinante.

Era o momento de Ana encerrar seu depoimento, destacando que cada trabalho de Felipe é uma verdadeira entrega e feito com o coração. Ela afirmou: “Feliz e orgulhosa de você. Te amo.” Felipe, visivelmente emocionado, respondeu agradecendo aos pais e afirmando que sua formação e conquistas se devem aos ensinamentos deles.

Essa interação familiar demonstrou a conexão profunda entre Felipe e seus pais, evidenciando a importância do apoio familiar na vida e carreira do ator.