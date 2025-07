Liam Payne comenta sobre One Direction como jurado de ‘Building the Band’

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, participou como juiz convidado do programa “Building the Band”, disponível na Netflix. Infelizmente, o cantor faleceu em 16 de outubro, aos 31 anos, apenas algumas semanas após as gravações do programa. Sua participação marca uma das últimas aparições diante das câmeras.

Durante a gravação, Payne ofereceu críticas construtivas à nova geração de grupos musicais. Ele se divertiu ao comentar sobre sua própria experiência como integrante do One Direction, fazendo piadas sobre a performance da nova banda chamada Midnight ‘Til Morning. Quando o grupo apresentou uma versão da canção “Iris” dos Goo Goo Dolls, Payne brincou sobre a falta de coreografia e sugeriu que eles deveriam se lembrar do estilo dos boy bands em que ele e seus colegas se destacavam.

Na oportunidade, ele destacou a importância de ter presença de palco e transmitir emoções, ressaltando que o One Direction era conhecido por essa habilidade, embora não necessariamente pelas coreografias rigorosas. Priorizando a autenticidade, ele sugeriu aos participantes que fossem mais conectados uns com os outros enquanto se apresentavam.

O programa, que foi gravado em setembro, apresentava várias bandas que passaram pelo desafio de se formar com pessoas que não conheciam, em uma dinâmica semelhante ao reality show “Love is Blind”. Entre os grupos, estavam nomes como 3Quency, Soulidified e SZN4, sendo este último um grupo misto.

Payne também foi muito bem recebido pelos participantes, que demonstraram grande admiração por seu trabalho. Em uma das interações, um dos participantes comentou que sua família venceu uma competição para assistir ao One Direction, expressando o quanto aquilo significava para ele.

Além de sua presença no programa, a tragédia envolvendo sua morte levou a uma série de repercussões. Após sua queda do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, cinco pessoas, incluindo funcionários do hotel, foram indiciadas, embora as acusações tenham sido retiradas de alguns deles.

Na abertura do programa “Building the Band”, o apresentador AJ McLean fez uma homenagem a Payne, relembrando seu amor pela música e seu desejo de ajudar outros a encontrarem suas vozes. A série é uma forma de celebrar o legado do cantor e seu impacto na música pop.