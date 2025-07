Leo Dias fala sobre saída do SBT e transferência para a Band

Leo Dias, apresentador do programa Fofocalizando, que é exibido pelo SBT, quebrou o silêncio após mais de duas semanas afastado da atração. Nos últimos dias, surgiram rumores de que ele deixaria o SBT para se juntar à Band. No entanto, Leo confirmou que continua vinculado ao SBT.

Em uma nota enviada à imprensa, sua assessoria informou que o apresentador está apenas temporariamente afastado do programa e que sua saída não é definitiva. Leo Dias afirmou que “permanente contratado do SBT, apesar de estar afastado temporariamente da apresentação do programa Fofocalizando”.

Ele também anunciou que fará uma viagem internacional, o que contribui para seu afastamento do programa. A nota diz que essa viagem já estava planejada e que ele retornará ao Brasil na próxima semana.

Enquanto isso, há especulações sobre uma possível contratação de Leo Dias pela Band. Fontes sugerem que ele poderia assumir o programa Melhor da Tarde, que ficou vago após a saída de Catia Fonseca. Se isso ocorrer, ele se tornaria concorrente direto do Fofocalizando, já que os dois programas são transmitidos no mesmo horário.

Essas especulações foram intensificadas por desavenças entre Leo Dias e Rinaldi Faria, superintendente de criação e produção de conteúdo do SBT. Essas desavenças teriam dificultado a divulgação de um canal sobre celebridades que o apresentador desejava lançar.