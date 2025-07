James Gunn afirma que supergirl será uma heroína diferente de superman

David Corenswet tem sido amplamente elogiado por sua atuação como Superman, gerando grande entusiasmo entre os fãs e resultando em números impressionantes nas bilheteiras. O filme, dirigido por James Gunn, era aguardado com ansiedade, e as primeiras críticas demonstram que superou as expectativas.

Os admiradores do universo DC reconhecem Corenswet como a escolha ideal para o papel. A nova produção sobre Superman foi bem-recebida, e os espectadores têm expressado sua alegria nas redes sociais.

No entanto, a nova abordagem do diretor com outros personagens, como a Supergirl, traz uma perspectiva diferente. Durante uma entrevista, Gunn revelou que a Supergirl, interpretada por Milly Alcock, terá uma trajetória marcante e complexa. Na nova versão, ela faz uma aparição inesperada na Fortaleza da Solidão, onde chega embriagada em busca de seu cão, Krypto.

Gunn descreveu a Supergirl como um personagem que enfrenta muitos desafios. Ele observou que, ao contrário de Superman, que teve uma infância estável e amorosa, a Supergirl vem de um passado muito mais problemático. Essa diferença na criação a moldou de forma distinta, resultando em uma personagem que é, segundo Gunn, uma “bagunça total”.

A nova versão da Supergirl será inspirada na HQ “Supergirl: Woman of Tomorrow”, o que indica que sua história será aprofundada e conectará futuras produções do universo DC.

Esses comentários de James Gunn são importantes, pois oferecem uma visão do que os fãs podem esperar da evolução dos heróis e das histórias na nova fase da DC.