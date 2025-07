Israel ataca quartel-general das forças armadas sírias em Damasco

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que realizaram um ataque na entrada do quartel-general militar da Síria, localizado em Damasco. O porta-voz das IDF, Avichay Adraee, fez o anúncio por meio de uma mensagem no Telegram, confirmando a ação militar.

Segundo informações do canal de notícias estatal sírio, al-Ekhbariya, pelo menos dois civis ficaram feridos devido a esse ataque. Esse incidente ocorre em um contexto de crescente tensão na região.

Recentemente, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que o país pretende aumentar os ataques contra as forças governamentais sírias caso elas não deixem a cidade de Suwayda, situada no sul da Síria. Essa cidade tem sido cenário de conflitos recentes, envolvendo a comunidade druza e tribos beduínas. Em resposta aos confrontos, o governo sírio decidiu intervir na situação.

Adraee afirmou que as Forças de Defesa de Israel estão atentas aos eventos na região e às ações do governo sírio em relação à população druza no sul da Síria. Ele ressaltou que, seguindo as orientações do governo, as IDF continuarão a atacar a área e estão preparadas para diferentes possíveis cenários.