Irmã de Liam Payne faz tributo emocionante após assistir Building the Band

Nicola Payne, irmã de Liam Payne, expressou sua dificuldade em lidar com a morte do cantor, que faleceu aos 31 anos em outubro do ano passado após uma queda do balcão de seu hotel na Argentina. Com o show “Building the Band”, no qual Liam foi juiz convidado, atualmente disponível na Netflix, ela fez uma homenagem tocante ao irmão.

Em uma postagem no Instagram, Nicola refletiu sobre como a vida deles mudou para sempre e mencionou que ainda é desafiador para ela processar a perda. Ela ressaltou que conhecer e amar Liam foi uma grande benção em suas vidas. Para ela, “Building the Band” captura o melhor do irmão e, por ser um dos últimos momentos que compartilharam, a produção terá um lugar especial em seu coração.

Nicola destacou o talento e a paixão de Liam, afirmando que ele se dedicou profundamente às pessoas ao seu redor e sempre buscou fazer a diferença. Ela expressou seu orgulho ao vê-lo brilhar no programa, lamentando que ele não possa assistir à sua própria apresentação e que esse momento foi um reflexo de tudo que eles vivenciaram durante as gravações.

Em homenagem a Liam, AJ McLean, apresentador de “Building the Band”, também fez uma declaração emocionante no início do primeiro episódio. Ele comentou que ninguém esperava que a gravação do programa fosse se tornar uma despedida, indicando a forte conexão de Liam com a música e seu desejo de ajudar os outros a encontrarem suas vozes. McLean anunciou que a série seria dedicada a Liam e sua família.