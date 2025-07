Incêndio atinge palco principal do Tomorrowland antes do evento

Um incêndio tomou conta do palco principal do festival Tomorrowland na Bélgica. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas no local, a menos de 48 horas da abertura do evento, que deve receber mais de 70 mil pessoas.

De acordo com publicações locais, equipes de emergência estão no local em grande quantidade e estão orientando os moradores da área a manter as janelas e portas fechadas.

Cerca de mil funcionários estariam presentes no festival durante o incidente, mas até o momento não há registros de feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Fontes próximas mencionaram que foram ouvidos fogos de artifício, o que levanta a hipótese de que o incêndio pode ter ocorrido devido a um problema nos canhões de fogos durante os testes.

Vídeos que mostram a extensão do incêndio estão sendo compartilhados, reforçando a gravidade da situação. A organização do Tomorrowland já foi contatada para fornecer mais informações sobre o ocorrido, e a situação continua sendo acompanhada de perto.