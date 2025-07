Horóscopo de Peixes: previsões para 16/07/2025

Nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, o ambiente astrológico apresenta um grande movimento, o que promete trazer constantes desafios para os signos do zodíaco. As previsões astrológicas sugerem que é um dia para enfrentar essas dificuldades com coragem e determinação.

Para os nascidos sob o signo de Peixes, que compreende pessoas com aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março, a recomendação é evitar a ansiedade. Ao invés de se deixar dominar por esse sentimento, é melhor tomar atitudes práticas que proporcionem conforto e segurança. A falta dessas condições pode impedir momentos de alegria.

### Como Descobrir o Ascendente

Muitas pessoas conhecem seu signo solar, que é determinado pela data de nascimento e muda aproximadamente a cada 28 dias. Porém, o signo ascendente é diferente: ele muda a cada duas horas e sua descoberta requer a hora exata do nascimento. Para calcular o ascendente, é necessário um método específico, e consultar um astrólogo pode oferecer uma análise mais completa do mapa astral.

### Passo a Passo para Calcular o Ascendente

Quem deseja calcular seu signo ascendente pode seguir um guia específico que explica como fazê-lo, levando em conta a hora de nascimento.

### Entenda a Polaridade dos Signos

No contexto da astrologia, os 12 signos do zodíaco são divididos em dois grupos que representam polaridades. Essas polaridades ajudam a entender comportamentos e energias associadas a cada signo.

Os signos se organizam em pares opostos que se complementam. Na filosofia oriental, isso é similar ao conceito de Yin e Yang, que, juntos, criam um equilíbrio universal. Os signos podem ser classificados como polaridade masculina ou feminina, ativa ou passiva, negativa ou positiva.

Para identificar a polaridade de cada signo, é simples: começa-se com Áries, que é masculino. Os signos seguintes alternam entre masculino e feminino. Dessa forma, os signos de polaridade masculina são Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. Já os de polaridade feminina são Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

### Comportamento de Cada Polaridade

Indivíduos com um signo de polaridade masculina em seu mapa astral tendem a apresentar características de maior expansividade. Em contrapartida, aqueles que possuem signos de polaridade feminina costumam ser mais introspectivos, refletindo com profundidade sobre seus sentimentos e mostrando menos inclinação à expansão social.

Essas informações astrológicas podem ajudar a compreender melhor as nuances de cada signo, promovendo um autoconhecimento mais profundo.