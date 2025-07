Globo altera horários das novelas nesta quarta-feira (16)

A TV Globo anunciou mudanças nos horários de exibição de suas novelas nesta quarta-feira, dia 16, devido à rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que será transmitida às 21h20, provocou ajustes na programação da emissora.

As novelas terão os seguintes horários: a trama “Êta Mundo Melhor!” começará às 18h05, seguida por “Dona de Mim”, que irá ao ar às 19h15. O “Jornal Nacional” terá início às 20h e logo após a novela “Vale Tudo” será exibida às 20h35.

Na quinta-feira, 17, e na sexta-feira, 18, a programação retornará aos horários habituais. “Êta Mundo Melhor!” será exibida às 18h25, “Dona de Mim” às 19h40, “Jornal Nacional” às 20h30 e “Vale Tudo” às 21h20.

No universo da novela “Vale Tudo”, a personagem Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, está vivendo momentos de intensa desconfiança em seu relacionamento. Após invadir o celular do marido, Ivan, e ativar a localização em tempo real, ela o segue sem que ele saiba. Durante um jantar com Raquel, interpretada por Taís Araujo, Heleninha decide confrontá-lo.

A desconfiança de Heleninha cresce à medida que ela suspeita de uma possível reconciliação entre Ivan e sua ex-namorada. Embora ela veja a ativação da localização como uma forma de segurança, isso apenas aprofunda sua ansiedade. Quando Ivan não responde suas ligações durante a noite, sua angústia aumenta. Celina, interpretada por Malu Galli, tenta tranquilizá-la, mas Heleninha opta por agir por conta própria.

As tramas das novelas abordam temas como ciúmes e relacionamentos, refletindo as tensões e desafios que muitos enfrentam.