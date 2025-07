Galaxy S25 Ultra atinge menor preço histórico no Mercado Livre

O Samsung Galaxy S25 Ultra, com armazenamento de 256 GB, está em promoção no Mercado Livre. O preço de lançamento deste modelo premium foi de R$ 11.999, mas atualmente está sendo oferecido por R$ 5.944 à vista, caso o pagamento seja feito via Pix. Para obter esse desconto de R$ 1.000, é necessário usar um cupom disponível na página do produto. Essa oferta representa um desconto de 50%, registrando o menor preço do modelo até agora.

Para utilizar o cupom de desconto, o cliente deve acessar a página do Galaxy S25 Ultra no Mercado Livre. É necessário marcar um quadrado indicado na página para ativar o desconto. Após isso, o próximo passo é clicar no botão azul “Comprar Agora”, seguir para a etapa de pagamento e escolher a opção de pagamento via Pix. O preço final, já com o desconto aplicado, aparecerá na tela de confirmação da compra.

O Galaxy S25 Ultra se destaca por seu poderoso processador Snapdragon 8 Elite da Qualcomm, que apresenta 37% mais velocidade em CPU e 30% de desempenho gráfico em comparação à geração anterior. Com 12 GB de memória RAM, o aparelho é adequado para multitarefas, oferecendo fluidez na navegação entre aplicativos, jogos e no uso de inteligência artificial.

O smartphone vem com a interface One UI 7 e o sistema Android 15, e a Samsung promete mais sete atualizações para o dispositivo. Em termos de câmeras, o S25 Ultra possui quatro sensores traseiros, sendo o principal de 200 MP, que utiliza a tecnologia de pixel binning para capturar imagens em alta definição. Além disso, conta com uma câmera ultrawide de 50 MP, uma lente periscópio de 50 MP com zoom óptico de 5x, e uma lente teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x. A câmera frontal tem 12 MP e é capaz de gravar vídeos em resolução 8K.

A tela do smartphone é uma AMOLED Dinâmico 2x, com tamanho de 6,9 polegadas, que suporta HDR10+. Isso resulta em melhor contraste e cores vibrantes a cada frame. A taxa de atualização de 120 Hz oferece animações gráficas mais suaves, e o brilho pode atingir até 2.600 nits.

Em relação à bateria, o Galaxy S25 Ultra possui uma capacidade de 5.000 mAh, permitindo até 31 horas de reprodução de vídeo segundo a fabricante. O dispositivo suporta carregamento rápido de até 45 W, carregamento sem fio de até 15 W, e carregamento reverso de até 4.5 W.

Este modelo é construído com titânio e usa vidros Corning Gorilla Armor 2 e Gorilla Glass Victus 2, garantindo resistência. O Galaxy S25 Ultra também possui conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e certificação IP68, o que significa que é resistente à água e poeira.