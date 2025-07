Filme ‘The Love Hypothesis’ terá Lili Reinhart no elenco

Lili Reinhart, conhecida por sua atuação em “Hal & Harper”, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival Series Mania, será a protagonista e produtora executiva de “The Love Hypothesis”. Este filme é uma adaptação do best-seller da autora Ali Hazelwood, publicado pela Penguin Random House.

Na trama, a estudante de doutorado em biologia, Olive Smith, e o professor Dr. Adam Carlsen, famoso por sua personalidade difícil, simulam um relacionamento. Essa encenação provoca um turbilhão nas teorias sobre amor que ambos defendem.

O livro “The Love Hypothesis” foi publicado em 2021 e se destacou, ficando quase um ano na lista de mais vendidos do New York Times. A obra conquistou leitores em 40 países e recebeu o título de Melhor Romance do Ano pela Amazon. Ali Hazelwood também é autora de outros livros populares, como “Problematic Summer Romance” e “Deep End”.

A direção do filme ficará a cargo de Claire Scanlon, que já trabalhou em “Set It Up”. O roteiro é de Sarah Rothschild, conhecida pelo filme “The Sleepover”. A produção conta com Elizabeth Cantillon, e Lili Reinhart, Catherine Hagedorn e Ali Hazelwood atuam como produtoras executivas.

Na divulgação do projeto, Ali Hazelwood expressou sua empolgação e surpresa por contar com profissionais respeitados na indústria. Ela afirmou ter grande confiança na equipe criativa e está ansiosa para ver o resultado final.

Lili Reinhart também está envolvida em outros projetos, incluindo “American Sweatshop”, que estreou no festival SXSW deste ano. Ela finalizou as gravações de “The Very Best People” e “Forbidden Fruits”, que será lançada pela IFC Films em 2026. Reinhart está desenvolvendo “Fake Wedding” sob sua produtora Small Victory, em parceria com Amazon MGM.

Claire Scanlon, além de “The People We Hate at the Wedding”, já dirigiu diversos projetos para Netflix e Apple TV+. Sarah Rothschild, autora de “The Sleepover”, tem trabalhado em várias produções, incluindo um novo projeto para a Disney.

O time criativo por trás de “The Love Hypothesis” promete trazer uma história de amor cheia de reviravoltas e emoções, mantendo a essência que fez do livro um sucesso entre os leitores.