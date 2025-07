Filme live-action de ‘Legend of Zelda’ confirma Zelda e Link

A Nintendo e a Sony anunciaram os protagonistas do filme live-action de “The Legend of Zelda”. Bo Bragason foi escolhida para interpretar a Princesa Zelda, enquanto Benjamin Evan Ainsworth será o jovem Link. As informações foram divulgadas pelo diretor da Nintendo, Shigeru Miyamoto, em uma postagem nas redes sociais, onde ele compartilhou fotos dos atores em trajes que fazem referência aos personagens.

Miyamoto expressou sua empolgação com o trabalho dos dois, afirmando que está ansioso para vê-los nas telonas. O filme está programado para estrear nos cinemas no dia 7 de maio de 2027.

Bo Bragason, atriz britânica, é conhecida por seu papel na série “Three Girls” da BBC e em produções como “The Jetty” e “Renegade Nell” do Disney+. Por sua vez, o jovem Benjamin Evan Ainsworth, de apenas 16 anos, ficou famoso por suas atuações em “The Haunting of Bly Manor”, disponível na Netflix, e em “Flora & Ulysses”.

Wes Ball, responsável pelo filme “Kingdom of the Planet of the Apes”, irá dirigir esta adaptação que promete trazer à vida a icônica série de jogos da Nintendo, lançada em 1986. A história girará em torno de Link e da Princesa Zelda enquanto eles tentam salvar o Reino de Hyrule do vilão Ganon.

O filme será distribuído pela Sony e produzido pela Nintendo em parceria com a Arad Productions, uma empresa de Avi Arad. Shigeru Miyamoto também atuará como produtor, solidificando a colaboração entre as empresas na criação desse projeto que promete atrair fãs de longa data e novos espectadores para as aventuras de Zelda e Link.