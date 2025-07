Feriado de 16 de julho: veja onde é celebrado e quem folga

O dia 16 de julho é uma data reconhecida em várias partes do Brasil por suas celebrações religiosas, embora não seja um feriado nacional. Este dia é dedicado a Nossa Senhora do Carmo, uma das santas mais veneradas pelo catolicismo no país. Em muitos locais, essa data pode ser considerada feriado municipal ou ponto facultativo, especialmente nas cidades onde Nossa Senhora do Carmo é a padroeira.

Em diversas regiões, as comemorações incluem missas, procissões e outras atividades religiosas. Em algumas cidades, a data é marcada por folga no trabalho, enquanto em outras o expediente segue normalmente. Portanto, é importante que as pessoas fiquem atentas às particularidades de cada local.

Algumas cidades que celebram o dia 16 de julho como feriado ou ponto facultativo incluem:

Belém (PA) : Aqui, a data é um feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, considerada a padroeira da cidade.

Recife (PE) : A data é celebrado com missas e procissões, podendo haver ponto facultativo em algumas repartições públicas.

Santos (SP) : Em alguns anos, a cidade decreta ponto facultativo em homenagem à santa.

Fortaleza (CE): Embora não seja um feriado oficial, eventos religiosos ocorrem na data.

Vale ressaltar que a decisão sobre a declaração de feriado ou ponto facultativo pode mudar a cada ano, dependendo das determinações dos governantes locais.

A folga no dia 16 de julho varia conforme a legislação de cada localidade. Quando a data é considerada feriado municipal ou estadual, as empresas e repartições públicas são obrigadas a dar folga aos funcionários, exceto em serviços essenciais. No caso de ponto facultativo, a decisão de liberar ou não os trabalhadores cabe aos empregadores. Portanto, é recomendável consultar a prefeitura ou o calendário oficial do estado para obter informações precisas sobre o funcionamento na data.