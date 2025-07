Fase da Lua nesta terça-feira, 15 de julho de 2025

No dia 15 de julho de 2025, a Lua está na fase Cheia, apresentando 80% de sua superfície iluminada e em um processo de diminuição. Esta fase Cheia foi alcançada no dia 10, às 17h38, e a próxima fase, a Lua Minguante, ocorrerá no dia 17, às 21h39.

Durante o mês de julho, as fases da Lua começaram no dia 2 com a Lua Crescente, que surgiu às 16h30. Após a fase Cheia, o ciclo lunar seguirá com a Lua Nova no dia 24, às 16h12. Este ciclo lunar é conhecido como lunação e, em média, dura 29,5 dias, alternando entre as fases nova, crescente, cheia e minguante.

Aqui está o calendário completo das fases da Lua para julho de 2025:

– Lua Crescente: dia 2, às 16h30

– Lua Cheia: dia 10, às 17h38

– Lua Minguante: dia 17, às 21h39

– Lua Nova: dia 24, às 16h12

Cada fase lunar dura aproximadamente sete dias, e entre essas fases principais existem as chamadas “interfases”, que incluem o quarto crescente, a crescente gibosa, a minguante gibosa e o quarto minguante.

Acompanhar as fases da Lua pode ser interessante para diversas atividades, incluindo jardinagem, navegação e até mesmo para amantes da fotografia, que buscam capturar a beleza da Lua em suas diferentes formas.