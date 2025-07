Evento global de investimentos completa 15 anos de história

O Festival Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, chega à sua 15ª edição em 2025. O encontro está programado para os dias 25 e 26 de julho, no São Paulo Expo, e contará com a participação de renomados profissionais do mercado financeiro. Um dos destaques será a presença do ex-governador da Califórnia, ator e investidor Arnold Schwarzenegger, que é a principal atração internacional confirmada.

O Expert XP foi criado em 2010 como uma convenção interna para cerca de 300 assessores da XP, inspirado pela experiência do fundador e presidente do conselho da XP Inc., Guilherme Benchimol, em um evento da corretora americana Charles Schwab. Desde então, o festival cresceu e se consolidou como um evento importante no calendário financeiro tanto do Brasil quanto do mundo.

Ao longo de 15 anos, o Expert XP se transformou em um centro de conhecimento. Em 2018, o evento passou a ser aberto ao público e atraiu 10 mil participantes. Em 2020, devido à pandemia, foi realizado online. Em 2022, foram 34 mil pessoas presentes e mais de 23 milhões de visualizações virtuais. No ano passado, o evento recebeu mais de 45 mil visitantes, com 300 palestrantes e 117 horas de programação ao vivo.

Para a edição de 2025, novidades estão previstas. Um dos ingressos disponíveis será o Day Pass, que permite acesso ao evento apenas no sábado, dia 26, por R$ 799. Também estão programadas ativações de marcas, experiências interativas e conteúdos que abordam temas como inovação, investimentos e transformação digital.

O CEO da XP Inc., Thiago Maffra, destacou que o festival representa a trajetória da empresa no mercado financeiro e sintetiza a busca por conhecimento e inovação. Ele acredita que alcançar a 15ª edição é um marco significativo para a XP e o setor como um todo.

O Expert XP já teve a participação de figuras importantes como Bill Clinton, Malala Yousafzai, Tom Brady, Serena Williams e muitos outros especialistas em finanças e empreendedorismo, fortalecendo sua posição como um dos principais eventos do setor.

Além de ser um espaço para conteúdo e networking, o festival ajuda a consolidar a reputação da XP Inc. No ano passado, a empresa ficou em 11º lugar na lista das marcas mais valiosas do Brasil, segundo a consultoria Interbrand, e em 5º lugar no ranking de reputação da TM20 Branding, em parceria com o grupo WPP.

O CMO da XP Inc., Lisandro Lopez, enfatizou que a Expert XP não é apenas um festival, mas sim uma plataforma que busca tornar a educação financeira acessível e relevante, alinhada aos grandes debates da sociedade.

Serviço: Expert XP 2025

– Data: 25 e 26 de julho de 2025

– Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP

– Ingresso para os dois dias com Cartão XP: R$ 1.200,00

– Ingresso para sábado (26/07): R$ 799,00

– Site oficial: www.expertxp.com.br