EUA investigam ações do Brasil contra big techs após ordem de Trump

O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, anunciou uma investigação sobre práticas comerciais que o governo brasileiro supostamente adotou contra o comércio digital. Essa ação, coordenada pelo Escritório do Representante Comercial (USTR), foca especialmente nas restrições direcionadas a grandes empresas de tecnologia, conhecidas como “big techs”, além de outras irregularidades no setor.

A abertura da investigação foi comunicada após um pedido formal de Trump, que foi divulgado em uma carta no último dia 9. O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, declarou que a iniciativa se baseia em preocupações sobre ações do Brasil que poderiam estar prejudicando empresas americanas de redes sociais. Ele ressaltou que essas práticas consideradas desleais afetam não apenas os negócios, mas também trabalhadores, agricultores e inovadores nos Estados Unidos.

De acordo com o USTR, as políticas comerciais do Brasil têm sido objeto de crítica, com indícios de que as restrições ao acesso de exportadores americanos ao mercado brasileiro existem há décadas. No relatório anual de Estimativa de Comércio, a agência identificou várias barreiras, tanto tarifárias quanto não tarifárias, que justifiquem uma investigação aprofundada. Greer destacou a necessidade de investigar essas questões em busca de ações corretivas adequadas.

Com esta movimentação, o governo americano busca entender melhor e, se necessário, corrigir as práticas que considera prejudiciais ao comércio digital e às empresas dos Estados Unidos.