Encarregado de negócios dos EUA se encontra com parlamentares

O encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, se reuniu com parlamentares brasileiros para discutir as recentes ameaças de tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump. Durante o encontro, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, afirmou que Escobar buscou um diálogo para mitigar a tensão entre os países. Uma audiência entre Escobar e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, e Davi Alcolumbre, do União, foi agendada.

Randolfe expressou sua preocupação quando Escobar mencionou que um deputado brasileiro tinha contatos com a Casa Branca, sem citar especificamente Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo está residindo nos Estados Unidos e tem conversado com aliados de Trump sobre possíveis retaliações ao Brasil e ao sistema judiciário do país.

Randolfe comentou a situação ao dizer que explicou a Escobar que a atuação desse deputado não representava o parlamento brasileiro como um todo. Ele destacou que o Brasil é uma democracia e que o governo atual foi alvo de uma tentativa de golpe de Estado, o que poderia ser reforçado pelos presidentes das duas Casas do Congresso.

Além da reunião com Randolfe, Gabriel Escobar também se encontrou na última segunda-feira com Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Trad informou a Escobar sobre os impactos negativos que os produtores brasileiros já estavam enfrentando apenas com as ameaças de tarifas.

Escobar ainda convidou Nelsinho Trad para organizar uma missão oficial com senadores brasileiros aos Estados Unidos, prevista para ocorrer no final de julho. A viagem tem como objetivo amenizar a tensão e buscar uma solução para a situação. Trad mencionou que, durante a visita, há um interesse mútuo para resolver a questão, ressaltando que os Estados Unidos também perderiam com a imposição de tarifas, reforçando uma possível união entre as diferentes correntes políticas no Brasil em prol de uma solução favorável.