Emmy 2025 promete forte disputa e novidades significativas

A lista de indicados ao Emmy deste ano, o prêmio mais importante da televisão e do streaming nos Estados Unidos, trouxe algumas surpresas e um destaque inédito. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 14 de setembro e promete um clima de tensão, com fortes concorrentes tanto nas categorias de dramas quanto de comédias.

Entre as séries de drama, a ausência de “Xógum – A Gloriosa Saga do Japão”, que no ano passado ganhou 18 troféus, abre espaço para novas contendas. Destaque para “Ruptura”, uma série que conquistou 27 indicações. Após quase três anos desde sua estreia e com apenas dez episódios, “Ruptura” explora a vida de trabalhadores que têm suas personalidades profissionais separadas de suas vidas pessoais. O elenco conta com Adam Scott e Britt Lower como protagonistas, além de várias indicações para coadjuvantes e aspectos técnicos, incluindo direção e roteiro.

Outra forte concorrente é “The Pitt”, que busca replicar a química dos antigos dramas de TV. Com uma temporada de 15 episódios, cada um mostrando um plantão no hospital de Pittsburgh, a série tem Noah Wyle, de “Plantão Médico”, como protagonista, e foi indicada 13 vezes, incluindo uma indicação especial para a direção do 12º episódio, que retrata uma grande tragédia hospitalar.

Além dessas, outras séries como “The Last of Us”, “The White Lotus”, “Andor”, “Slow Horses” e “A Diplomata” também estão na disputa. Embora algumas não tenham suas melhores temporadas, continuam sendo bem recebidas pelo público.

Na categoria de comédias, a competição está acirrada. “Hacks”, que acompanha uma comediante veterana tentando retornar ao estrelato, se destaca após ganhar prêmios anteriores. Este ano, ela recebeu 14 indicações, incluindo melhor atriz para Jean Smart e melhor ator coadjuvante para Hannah Einbinder. Ayo Edebiri, coprotagonista da série, fez história ao ser indicada como atriz principal e diretora em um mesmo ano.

Por outro lado, “O Estúdio”, uma nova comédia que satiriza Hollywood, surpreendeu ao somar 23 indicações, incluindo para ator principal e várias atuações coadjuvantes. Ela pode ofuscar outras séries populares como “Falando a Real”, uma comédia sobre psiquiatras, e “Abbott Elementary”, que é comparada a “The Office”.

Na categoria minissérie, “Adolescência”, que trata de um pai cujo filho é acusado de homicídio, é considerada a favorita para levar os prêmios principais, apesar da competição com “Pinguim” e “Morrendo por Sexo”, cujas protagonistas, Cristin Milioti e Michelle Williams, têm chances de vitória.

A lista de indicados também revela algumas ausências notáveis e críticas. Por exemplo, “Round 6” não recebeu indicações por sua segunda temporada, e “O Conto da Aia” foi citada apenas na categoria de atriz coadjuvante. A minissérie “Não Diga Nada”, sobre conflitos na Irlanda do Norte, recebeu apenas uma indicação, enquanto “O Estúdio” foi amplamente indicado, mas deixou de fora a diretora Sarah Polley.

Outras ausências e críticas envolvem atores e projetos que não foram lembrados, como Wagner Moura por seu papel em “Ladrões de Drogas” e a série “Dia Zero”, que foi mal recebida. Curiosamente, o talk-show “Hot Ones”, que ganhou popularidade, não conseguiu uma indicação em sua categoria, que teve apenas três concorrentes.