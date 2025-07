Dono da CazéTV: descubra os investidores do canal

A CazéTV ganhou destaque neste domingo ao anunciar que irá transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. Esse anúncio fez com que o canal superasse a Globo, que possui os direitos de metade das partidas do torneio. Com isso, a CazéTV se consolidou como uma opção importante nas transmissões esportivas brasileiras.

Fundada em novembro de 2022, a CazéTV é resultado de uma parceria entre o streamer Casimiro Miguel e a empresa de mídia esportiva LiveMode. O canal fez sua estreia durante a Copa do Mundo de 2022 e rapidamente conquistou uma grande audiência ao misturar uma linguagem digital atrativa com transmissões de eventos esportivos. Desde então, a CazéTV tem exibido diversas competições, incluindo o Brasileirão, o Paulistão, a Eurocopa, o Mundial de Clubes e as Olimpíadas.

Embora Casimiro seja a figura mais conhecida da CazéTV, a propriedade majoritária do canal pertence à LiveMode. Essa empresa foi criada por Edgar Diniz e Sérgio Lopes, que também estiveram à frente do Esporte Interativo, um canal vendido à Turner em 2015. Casimiro, por sua vez, é sócio minoritário, desempenhando um papel central como apresentador e rosto da marca.

A LiveMode recebeu um investimento significativo em abril de 2024 de dois importantes fundos: o General Atlantic, que investe em diversas empresas, incluindo QuintoAndar e XP, e a XP Asset, um braço de private equity da XP Inc. Ambos se tornaram sócios minoritários da LiveMode, fortalecendo a estrutura da CazéTV e possibilitando a aquisição de direitos importantes, como os da Copa do Mundo de 2026.

Apesar de rumores em redes sociais, a CazéTV não é uma propriedade da Globo. Embora haja parcerias, como a transmissão do Mundial de Clubes, o canal é independente e conduz todas as suas negociações comerciais.

No aspecto da audiência, a CazéTV apresenta números impressionantes nas redes sociais. No YouTube, possui 22 milhões de inscritos e já alcançou 4,1 bilhões de visualizações. No Instagram, são 11,5 milhões de seguidores, enquanto no TikTok, o canal conta com 5 milhões de fãs. A plataforma Twitch tem 715 mil seguidores, e no X (anteriormente Twitter), são 314 mil.

Com o seu crescimento e inovação nas transmissões, a CazéTV se destaca como uma importante plataforma de conteúdo esportivo no Brasil, trazendo novidades e informações relevantes para os fãs de esportes.