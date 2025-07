Criptomoeda acima de US$ 3 mil ainda é oportunidade de compra?

A criptomoeda ethereum (ETH), que ocupa o segundo lugar no ranking global em termos de valor de mercado, está passando por um momento positivo. Nos últimos sete dias, o token apresentou uma alta de aproximadamente 20%, conforme dados do Coin Market Cap.

Esse crescimento no valor do ethereum está atrelado ao desempenho do bitcoin (BTC), que atingiu preços superiores a US$ 120 mil, animando o setor de criptomoedas como um todo. Segundo Taiamã Demaman, analista-chefe da Coinext Research, os investidores devem prestar atenção a uma faixa de preços entre US$ 2.698 e US$ 2.842. Essa região é vista como um suporte importante. Se o ethereum conseguir se consolidar acima de US$ 3.100, as expectativas são de que o preço possa subir ainda mais, com metas em torno de US$ 3.538 e US$ 4.151. Porém, se a moeda cair abaixo desse suporte, isso poderia indicar a necessidade de cautela.

Demaman também destacou que o cenário permanece promissor. Depois da atualização Pectra, realizada em maio, o mercado aguarda a próxima atualização, chamada Fusaka, que deve acontecer ainda este ano. O aumento do interesse institucional em ethereum, que havia perdido espaço para outras criptomoedas em anos anteriores, é um indicativo de que as atualizações estão sendo bem recebidas.

Recentemente, eventos significativos contribuíram para a valorização do ethereum. A gestora BlackRock, a maior do mundo, adquiriu mais de 1,5 milhão de ETH na semana passada, o que alterou a percepção do mercado em relação a essa criptomoeda. Essa ação não apenas aumentou a liquidez de ethereum, mas também reforçou sua posição como uma reserva de valor ao lado do bitcoin. O movimento da BlackRock foi suficiente para que o ethereum rompesse a resistência de US$ 2.700, subindo até US$ 3.100 e testando uma tendência de baixa que se estendia desde junho de 2024.

Outros eventos contribuíram para esse movimento. A empresa BitMine Immersion, especializada em mineração de criptomoedas, captou US$ 250 milhões em uma rodada privada e elevou suas posses para 163.142 ETH. Além disso, a SharpLink Gaming investiu US$ 225 milhões em ethereum, transformando-se numa das empresas públicas com maior quantidade de ETH em tesouraria. Essa transição ocorreu após a empresa ter levantado US$ 425 milhões e, desde então, suas ações cresceram mais de 1.000%.

O interesse por produtos de investimento em ethereum também é notável. Dados do agregador SoSoValue mostraram que, nas duas primeiras semanas de julho, os ETFs de ETH tiveram influxos líquidos positivos, superando US$ 1,3 bilhão. Essa demanda sustentou os preços da criptomoeda em patamares elevados.

Assim, o ethereum se mantém em destaque no mercado de criptomoedas, com diversas movimentações e aquisições significativas que reforçam sua relevância e potencial de valorização.