Conflito de US$ 3 bilhões ameaça futuro de ‘South Park’

A estreia da 27ª temporada de “South Park”, marcada para o final deste mês, está ameaçada devido a um impasse entre os criadores da série, Trey Parker e Matt Stone, e as empresas envolvidas na sua produção, Paramount Global e Skydance, a nova proprietária do estúdio.

O conflito se concentra em um novo contrato de 10 anos no valor de 3 bilhões de dólares, que representaria um aumento considerável em relação ao acordo atual, que termina em 2027. A empresa de entretenimento dos criadores, Park County, acredita que já havia chegado a um entendimento preliminar com a Paramount. No entanto, segundo uma fonte próxima às negociações, a Paramount, antes da aquisição pela Skydance, mostrava interesse em um leque mais amplo de possibilidades do que seria aprovado pela nova administração.

A Skydance, por sua vez, alega ter o direito de aprovar contratos e está priorizando a necessidade de manter reservas financeiras em um mercado de mídia em rápida mudança. A duração do novo contrato se tornou um ponto de discórdia, com a Skydance se recusando a estender além de cinco anos adicionais.

Um representante da Park County afirmou que não há resolução no momento, mas todos os envolvidos reconhecem a urgência de chegar a um acordo. A Skydance e a Paramount se manifestaram apenas minimamente sobre o assunto, e a Skydance já havia afirmado anteriormente que possui o direito de aprovar contratos relevantes devido aos termos da aquisição.

Diante da possibilidade de não chegarem a um acordo, a situação pode ir para a Justiça. Parker e Stone contrataram Bryan Freedman, um advogado conhecido por sua postura agressiva em negociações, para se preparar para um possível processo contra a administração da Skydance, alegando interferência nas negociações contratuais. Caso não se resolva de forma amigável, a Skydance poderá se ver no centro de um conflito público, prejudicando ainda mais sua imagem.

O atraso na estreia da 27ª temporada destaca os efeitos negativos da demora na aprovação da fusão entre Paramount e Skydance. A relação entre os criadores de “South Park”, que são muito valorizados em Hollywood, e a nova administração da Skydance está em questão, assim como o futuro da série, que já possui mais de 28 anos e mais de 300 episódios.

Parker e Stone expressaram sua frustração em uma postagem nas redes sociais, afirmando que a fusão está atrapalhando o andamento do programa e que esperam que os fãs consigam ver os novos episódios.

“South Park” é propriedade da Paramount, com os direitos de streaming geridos por uma joint venture entre Parker, Stone e a companhia. Essa joint venture é gerida por um conselho de cinco membros, que inclui representantes da Paramount. O acordo entre Park County e Paramount, datado de 2007, é bastante avantajado e garante a Park County cerca de 50% da receita de streaming.

Recentemente, os contratos de streaming do programa expiraram, forçando uma extensão temporária do acordo com a Warner Bros. Discovery para manter os episódios disponíveis no HBO Max. Além disso, a licença da Paramount+ para exibir a série internacionalmente também acabou, resultando na remoção do conteúdo de sua plataforma.

As negociações entre Park County e Paramount têm sido rigorosas. Na retomada dos diálogos, um advogado da Park County se posicionou firmemente contra qualquer redução no valor do novo contrato, que eles defendem deve ser de pelo menos 3 bilhões de dólares. O advogado ganhou notoriedade nacional por seu apoio financeiro e legal a Hunter Biden nos últimos anos.

Chris McCarthy, da Paramount, que atua com outros co-CEOs, está à frente das programações de streaming e televisão, enquanto Keyes Hill-Edgar cuida das negociações. A fusão entre Paramount e Skydance também enfrenta uma dimensão política complicada, envolvendo questões legais relacionadas a exibições na TV.

Outro fator nas negociações pode ser um empréstimo de 800 milhões de dólares que a Park County contraiu em 2023. Parker e Stone podem estar sob pressão para pagar aproximadamente 80 milhões de dólares em juros anualmente, o que pode influenciar a área financeira das negociações.

Atualmente, a Skydance sustenta que, sob o acordo operacional temporário, detém o direito de aprovar ou rejeitar contratos significativos. Por outro lado, a Park County argumenta que a Skydance não pode controlar ou tomar decisões até a formalização da fusão.

Em um comunicado enviado em 21 de junho, Park County exigiu que a Redbird e a Skydance interrompessem qualquer interferência nas negociações contratuais, alertando que, se continuarem, não terão como evitar ações legais para proteger seus direitos e cumprir suas obrigações ao público.