Como assistir a 3ª temporada de ‘The Summer I Turned Pretty’

A terceira e última temporada de “A Verão Que Mudou Minha Vida” estreia no dia 16 de julho na plataforma Prime Video. A série, baseada na popular trilogia de livros da autora best-seller Jenny Han, retrata as vivências de Belly, uma jovem que se vê no meio de um triângulo amoroso entre os irmãos Conrad e Jeremiah.

A história se desenrola ao longo de vários verões e explora os desafios da adolescência, os relacionamentos e as perdas significativas. No final da segunda temporada, Belly decide deixar seu primeiro amor, Conrad, para trás e se concentra em um novo relacionamento com Jeremiah. No entanto, Conrad não desaparece facilmente da vida de Belly, trazendo à tona sentimentos complicados quando menos se espera. Ao longo da nova temporada, Belly se depara com uma decisão crucial que pode impactar seu futuro e de todos ao seu redor.

A terceira temporada começa com Belly ansiosa por mais um verão junto a Jeremiah após terminar sua graduação. No entanto, ela é obrigada a reexaminar seus sentimentos por Conrad, que ainda ocupa um lugar especial em seu coração. A trama promete trazer reviravoltas significativas que obrigarão Belly a escolher entre os dois irmãos, definindo assim o desfecho de sua história.

Todos os personagens terão seus próprios arcos de desenvolvimento. Além de Belly, outros personagens como Taylor e Steven também devem ganhar destaque nesta temporada, prometendo um enredo rico e variado.

A nova temporada será liberada a partir das 12h00, horário do Pacífico, e 15h00, horário do Leste dos Estados Unidos. No dia da estreia, os dois primeiros episódios estarão disponíveis para streaming, com os episódios subsequentes sendo lançados semanalmente às quartas-feiras. O cronograma de lançamento completo inclui um total de 11 episódios, com a grande finale marcada para 17 de setembro.

Os fãs que desejam acompanhar a série precisam de uma assinatura do Prime Video, que está incluída na mensalidade do Amazon Prime. Os preços começam em R$ 14,99 por mês, com opções de descontos para jovens adultos e beneficiários de assistência social.

O elenco principal da série conta com Lola Tung como Belly, Christopher Briney como Conrad, Gavin Casalegno como Jeremiah, Sean Kaufman como Steven e Rain Spencer como Taylor. A série também apresenta outros personagens importantes, como a mãe de Belly, Laurel, e os amigos e familiares que fazem parte da sua jornada.

Os episódios anteriores das temporadas autenticam a trajetória de Belly e os eventos que moldaram sua vida até este verão decisivo, e já estão disponíveis para streaming na mesma plataforma.