Caixa Seguridade (CXSE3) tem novos diretores de Finanças e Comercial

Na reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade, realizada na última segunda-feira, 14 de agosto, houve a eleição de dois novos diretores. Edgar Vieira Soares foi escolhido para ocupar o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores. Sidney Soares Filho assumiu a posição de Diretor Comercial e de Produtos.

Edgar Vieira Soares é graduado em Ciências Econômicas e possui um MBA em Controladoria. Ele começou sua carreira na Caixa Econômica Federal em 2006 e já trabalhou em diferentes áreas, como Controladoria, Sustentabilidade, Rede de Varejo, Produtos de Crédito Consignado, Agronegócio e Habitação. Desde 2023, ele fazia parte da equipe da Caixa Seguridade, onde atuava como Diretor Comercial e de Produtos. Além disso, foi responsável por substituir eventualmente o Diretor de Finanças e Relações com Investidores, assim como o Diretor-Presidente.

Sidney Soares Filho é formado em Ciências Contábeis e possui um MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Com uma longa trajetória na Caixa, ele ingressou na instituição em 1989. Durante sua carreira, ocupou várias posições importantes, especialmente na rede de varejo e atendimento do banco. Entre 2016 e 2024, Sidney atuou como superintendente e, no último ano, desempenhou um papel de liderança na instituição.

Essas mudanças nas direções são estratégicas para a Caixa Seguridade, que se dedica a oferecer produtos e serviços de qualidade e otimizar a gestão financeira da companhia.