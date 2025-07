Botafogo é eliminado do Brasileiro Sub-20 após derrota para o Bahia

Na quarta-feira, 16 de julho, o Botafogo enfrentou o Bahia e acabou derrotado por 3 a 0 em partida realizada no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Camaçari. Com esse resultado, a equipe perdeu a chance de se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo ocupa atualmente a 13ª posição, com 23 pontos, estando a seis pontos do grupo dos oito primeiros colocados, restando apenas uma rodada para o término da competição.

Os gols da partida foram marcados por Dell no primeiro tempo e, já no final do segundo tempo, por Gustavo Ulguim e Juninho. O técnico Rodrigo Bellão escalou os seguintes jogadores: Rhyan Luca; Huguinho, Justino, Marquinhos (substituído por Cauã Zappelini) e Danillo; Bernardo Valim (substituído por Murilo), Matheusinho (substituído por Matheus Fortunato) e Caio Valle; Kauan Toledo (substituído por Foguete), Kayke e Felipe Januário (substituído por Ruan Sacramento).

Na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Botafogo enfrentará o Cruzeiro na próxima quarta-feira, 23 de julho, às 15h, no Estádio Nilton Santos. Antes disso, a equipe disputará o título do Torneio OPG Sub-20 contra o Fluminense no domingo, 20 de julho, às 10h, no mesmo estádio. No primeiro duelo decisivo, o Botafogo conseguiu uma vitória por 1 a 0.