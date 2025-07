Bitcoin pode chegar a R$ 1 milhão em 2025 com desvalorização do real

O preço do Bitcoin alcançou um novo recorde histórico em reais na segunda-feira, 14 de julho, ao atingir R$ 681.000. Este valor supera a marca anterior de R$ 669.735, que havia sido registrada em dezembro de 2024. Apesar de a criptomoeda já ter alcançado máximas históricas em dólares em outras ocasiões, a valorização do real em relação ao dólar impediu que o Bitcoin atingisse esses novos picos em moeda brasileira.

Esse cenário pode mudar com a implementação das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros que podem entrar em vigor em 1º de agosto, como anunciado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As tarifas, se aplicadas, têm o potencial de pressionar ainda mais o valor do real em relação ao dólar. Embora o dólar tenha caído 11% até o momento em 2025, persiste a possibilidade de o Bitcoin atingir R$ 1 milhão até o final do ano.

Essas tarifas, anunciadas em 9 de julho, fizeram com que o real perdesse valor rapidamente, interrompendo um período de valorização que durava quatro meses. Segundo especialistas, a expectativa é que as tarifas possam reduzir as exportações brasileiras, o que diminui a entrada de dólares no Brasil e, por consequência, aumenta o valor do dólar frente ao real.

O economista Victor Alfa apontou que a comunicação de Trump não se restringe apenas a questões comerciais, mas também envolve fatores geopolíticos, refletindo tensões entre Brasil e Estados Unidos. Desde 2010, os Estados Unidos mantêm um superávit comercial significativo com o Brasil, o que indica que a imposição das tarifas pode trazer riscos adicionais para a moeda brasileira.

Um aumento nas tarifas por parte do governo brasileiro em represália poderia elevar o chamado “risco país”, levando a uma fuga de capitais e afetando as expectativas econômicas. Historicamente, tarifas comerciais em guerras econômicas, como a que ocorreu entre os EUA e a China entre 2018 e 2019, provocaram desvalorizações significativas nas moedas de países afetados.

Estudos projetam que se as tarifas de Trump forem implementadas, o real pode depreciar de 15% a 20%, levando a uma cotação do dólar entre R$ 6,42 e R$ 6,70. Nesse contexto, mesmo com a oscilação do preço do Bitcoin em dólares, a moeda digital poderia valorizar em reais, funcionando como uma proteção contra a desvalorização cambial.

Enquanto isso, analistas do mercado têm diferentes expectativas para o valor do Bitcoin. Uma previsão sugere que, se o Bitcoin atingir US$ 150 mil até 2025, o preço em reais poderia chegar a valores entre R$ 843 mil e R$ 885 mil, dependendo da cotação do dólar. Outro cenário, mais pessimista, prevê que a moeda digital poderia superar os R$ 1 milhão.

As projeções sobre o câmbio no Brasil para o segundo semestre apontam para um cenário de pressão sobre o real devido a fatores internos e externos. Após um período de valorização no primeiro semestre de 2025, análises de bancos indicam que o dólar pode se estabilizar entre R$ 5,70 e R$ 6,00, ou até alcançar a marca de R$ 7,10, dado o aumento das incertezas fiscais e o cenário internacional.

Esse tipo de cenário pode favorecer os investidores brasileiros que optam pelo Bitcoin, especialmente se as previsões sobre o câmbio se concretizarem. A possibilidade de o Bitcoin atuar como um ativo de proteção em um ambiente de instabilidade geopolítica e econômica se torna, assim, cada vez mais relevante.