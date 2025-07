Bella Campos exibe biquíni moderno em evento de Vale Tudo

Bella Campos, conhecida por interpretar Maria de Fátima na nova versão da novela “Vale Tudo”, foi vista recentemente em um luxuoso barco, ao lado de amigos. A atriz usou um biquíni neon e mostrou seu corpo em forma, recebendo muitos elogios nas redes sociais.

Várias figuras públicas, como Marina Ruy Barbosa e Alice Wegmann, comentaram positivamente sobre a aparência de Bella. As reações incluem frases como “Maravilhosa” e “Lindíssima”, além de outros elogios ao seu corpo, destacando seu abdômen tonificado.

No entanto, nem tudo tem sido positivo para Bella nas redes sociais. A atriz enfrentou críticas após uma cena de conflito em “Vale Tudo” com Taís Araújo, que também faz parte do elenco. Alguns internautas expressaram descontentamento com sua atuação, dizendo que ela “estragou” uma cena que poderia ser boa e questionando sua capacidade de interpretação.

Além dessas críticas, Bella também recebeu uma nota zero de uma jornalista de um importante veículo de comunicação, que apontou a falta de consistência em seu desempenho no papel e mencionou que a personagem passou a ser retratada de forma negativa no remake da novela. Apesar disso, muitos colegas de profissão mostraram apoio à atriz nas redes sociais, criticando a avaliação recebida e defendendo sua atuação.

Esses eventos ilustram a pressão que Bella Campos enfrenta como artista, buscando se destacar em um papel desafiador em um remake de uma novela clássica.