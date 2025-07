Barcelona arrecada €23 milhões com vendas e cláusulas de jogadores

Neste verão, o Barcelona enfrenta desafios financeiros e está buscando aumentar sua receita principalmente por meio da venda de jogadores. Até agora, o clube não confirmou uma venda de grande valor, mas a saída de atletas menos importantes e os recebimentos de cláusulas de vendas de negociações anteriores têm ajudado a manter as finanças em dia.

Recentemente, o clube anunciou que arrecadou cerca de 23 milhões de euros com a venda de jogadores não essenciais e receitas de cláusulas contratuais nesta temporada. A maior parte dessa quantia veio de vendas diretas de atletas. O Barcelona recebeu 6 milhões de euros com a venda de Alex Valle para o Como e 5 milhões de euros da transferência de Pablo Torre para o Real Mallorca, que foi oficializada após um longo período de negociações.

Além dessas vendas, o Barcelona também faturou 1,2 milhão de euros com a transferência de Sergi Dominguez para o Dinamo de Zagreb. Um valor significativo também foi gerado a partir de cláusulas de revenda de negócios anteriores. O clube ganhou 8 milhões de euros com a venda de Jean-Clair Todibo para o West Ham, mantendo 20% do valor quando ele foi transferido para o Nice.

Outras vendas com cláusulas similares contribuíram para esse total, como 1,75 milhão de euros da transferência de Ludovit Reis para o Club Brugge, 600 mil euros da mudança de Ilaix Moriba para o Celta de Vigo e 500 mil euros da venda de Alex Collado para o Al-Shamal.

Somando todas essas transações, o Barcelona conseguiu um total de 23 milhões de euros, o que representa um importante impulso financeiro para o clube. No entanto, os gastos com contratações nesta janela de transferências já totalizam 28 milhões de euros, resultando em um déficit de apenas 5 milhões de euros.

Para manter o equilíbrio financeiro e possibilitar novas contratações, será necessário que o Barcelona continue vendendo mais jogadores.