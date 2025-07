Andressa Urach beija Nego Di e sua esposa em evento

Andressa Urach voltou a ser assunto nas redes sociais após protagonizar um beijo triplo com o ex-BBB Nego Di e sua esposa, Gabriela Sousa, durante uma festa recente. O momento gerou especulações sobre uma possível colaboração entre eles, despertando a curiosidade dos fãs sobre o que pode acontecer a seguir.

A amizade entre Andressa e Gabriela não é nova. Em novembro de 2024, elas gravaram um vídeo juntas voltado para o público adulto, um projeto que Andressa disse ser a realização de um antigo desejo pessoal. Ela fez questão de elogiar Gabriela, destacando a beleza dela ao compartilhar antecipadamente o lançamento do conteúdo.

Gabriela Sousa tem se destacado no cenário de conteúdo adulto, gerenciando perfis em plataformas como OnlyFans e Privacy. Sua carreira continua em ascensão, mesmo com seu marido, Nego Di, enfrentando problemas legais e cumprindo pena por estelionato. Apesar das dificuldades, o casal parece manter uma relação próxima, o que foi evidenciado pelo encontro com Andressa na festa que chamou a atenção pela cena do beijo.

Nego Di também continua sendo tema de conversas em função de seus desafios judiciais, mas ele não deixou de participar de eventos sociais, como o que gerou a repercussão do beijo triplo. O momento se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, abrindo margem para novos rumores sobre os próximos passos do trio.