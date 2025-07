Análise aponta caminho para lenacapavir acessível na prevenção do HIV

Uma nova análise, coautoria de Andrew Hill, revela que o lenacapavir, um medicamento injetável de longa duração para prevenção do HIV, pode ser produzido por apenas 25 dólares por pessoa ao ano. Essa descoberta tem o potencial de transformar os esforços globais para combater a epidemia de HIV.

O lenacapavir, que é administrado apenas duas vezes ao ano, demonstrou reduzir a transmissão do HIV para quase zero. No entanto, seu preço elevado, atualmente acima de 28 mil dólares anuais nos Estados Unidos, é um obstáculo significativo para o acesso. O estudo que Hill e sua equipe conduziram mostra que os custos de produção em fábricas de medicamentos genéricos são muito menores, o que poderia permitir maior acessibilidade se as barreiras de patentes forem superadas.

A pesquisa, apoiada pela campanha de medicamentos acessíveis, analisou os preços atuais dos principais materiais necessários para a fabricação e estimou o custo do ingrediente ativo do medicamento usando rotas de síntese eficientes. Considerando a formulação e uma margem de lucro razoável, os pesquisadores calculam que o lenacapavir pode ser fabricado e entregue por preços que variam de 35 a 46 dólares por ano, se forem produzidos dois milhões de tratamentos anualmente. Caso a produção fosse ampliada para cinco a dez milhões de pessoas, o custo poderia cair para até 25 dólares por ano.

Joseph Fortunak, autor principal do estudo e professor da Universidade Howard, juntamente com Hill e um time global de pesquisadores, destaca a eficácia potencial do lenacapavir como uma intervenção de baixo custo no combate ao HIV.

A análise também aponta que, apesar de a Gilead, empresa responsável pelo medicamento, ter estabelecido acordos de licenciamento com apenas três fabricantes de genéricos para suprir 120 países de baixa renda, regiões com altas taxas de HIV, como partes da Europa Oriental, Ásia Central e a maior parte da América Latina, continuam sem acesso ao medicamento. Isso deixa milhões de pessoas de fora de um recurso que poderia prevenir novos casos de infecção.

Hill alertou que os acordos de licenciamento excluem alguns dos países com as maiores taxas de novas infecções, enfatizando a necessidade de os governos usarem seu poder de negociar preços justos ou considerarem licenças compulsórias para proteger a saúde pública.

Os preços atuais do lenacapavir têm sido considerados “totalmente inacessíveis” e uma ameaça à saúde pública. Especialistas, como o professor Andrew Grulich, afirmaram que os valores praticados pela Gilead são “absolutamente insanos” e que nenhum sistema de saúde consegue implementar o uso generalizado do medicamento nas condições atuais. Grulich enfatiza que os medicamentos de prevenção devem ter preços acessíveis para atingir o maior número possível de pessoas, e não podem ser tratados como tratamentos de luxo.

A pesquisa conclui que o lenacapavir genérico poderia igualar ou até superar as opções de tratamento oral já existentes em termos de custo. Com o apoio de financiadores de saúde globais, estratégias de compra em grupo poderiam ajudar a reduzir custos e acelerar a fabricação em larga escala.

Por fim, Hill destacou a importância do acesso acessível ao lenacapavir, afirmando que cientificamente, o medicamento é o que mais se aproxima de uma vacina contra o HIV. Sem acesso a preços acessíveis, this breakthrough pode se transformar em uma tragédia na saúde pública em vez de um triunfo.

Esse estudo conclama governos, organizações da sociedade civil e financiadores globais a agir urgentemente, exigindo preços justos, removendo barreiras de patentes e garantindo que ninguém fique para trás na luta para erradicar o HIV.