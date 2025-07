Wells Fargo divulga resultados do segundo trimestre

Wells Fargo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de lucro, mas reduzindo suas previsões de receita com juros. As ações do banco caíram 2% antes da abertura do mercado após o anúncio.

O banco espera que sua receita líquida de juros se mantenha em torno do mesmo nível de 2024, que foi de 47,7 bilhões de dólares. Em abril, a instituição já tinha sinalizado que o crescimento dessa receita ficaria no limite inferior da faixa estimada entre 1% e 3%.

A redução na previsão foi atribuída a uma queda na receita de juros proveniente de seus negócios de mercado, gerando desconfiança entre analistas e investidores sobre a capacidade do banco de alcançar suas metas. O CEO Charlie Scharf ressaltou que, apesar dos desafios, a atividade econômica continua estável e a performance de crédito permanece forte entre seus clientes.

O lucro líquido do banco alcançou 5,49 bilhões de dólares, ou 1,60 dólar por ação, no segundo trimestre, um aumento em comparação aos 4,91 bilhões de dólares, ou 1,33 dólar por ação, do ano anterior. Sem considerar custos extraordinários, o lucro ajustado foi de 1,54 dólar por ação, superando as expectativas de 1,41 dólar.

As taxas de serviços de banco de investimento também mostraram crescimento, subindo 9%, totalizando 696 milhões de dólares neste trimestre, impulsionadas por taxas consultivas mais altas.

Recentemente, o Federal Reserve, banco central dos EUA, removeu o limite de ativos de 1,95 trilhões de dólares que restringia o crescimento do Wells Fargo. Essa mudança permitiria ao banco expandir suas operações com mais liberdade após anos de problemas regulatórios. Com a liberação do limite, analistas de Wall Street esperam que o Wells Fargo atraia mais interesse de investidores.

O CEO mencionou que a empresa busca crescer de forma cuidadosa e estratégica. Nos últimos anos, o banco enfrentou diversas sanções regulatórias, e, ao longo de 2022, conseguiu fechar sete processos relacionados a esses problemas, totalizando 13 desde 2019. No entanto, ainda há uma ordem de consentimento pendente desde 2018.

A força de trabalho do Wells Fargo caiu para 212.804 funcionários em junho, refletindo uma tendência de redução contínua desde o final de 2020.