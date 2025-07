Trump pode viabilizar asilo político para Bolsonaro nos EUA

Asilo Político: Possibilidade e Implicações

O asilo político pode ser solicitado no território dos Estados Unidos ou na embaixada norte-americana em Brasília. A advogada Priscila Caneparo destaca que essa questão pode ter relevância nos próximos meses, especialmente em relação à situação política do Brasil.

Ela aponta que a interferência do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na política brasileira pode ser um sinal de que os interesses norte-americanos estão se aproximando do processo eleitoral brasileiro, previsto para 2026. Priscila alerta que, embora essa intromissão não seja direta, pode abrir espaço para futuros envolvimentos no sistema eleitoral do Brasil.

Nesse contexto, a advogada menciona que há uma percepção de que a oposição está passando por um momento delicado, especialmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Segundo Priscila, essa "caça às bruxas" pode criar um cenário propício para uma possível interferência, mesmo que indireta, dos Estados Unidos nas eleições brasileiras.

É importante que a sociedade fique atenta às movimentações políticas e possíveis impactos desse cenário no futuro da democracia no Brasil.