Trump e a ameaça de tarifas de 100% sobre a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou insatisfação em relação à Rússia por causa da guerra na Ucrânia, durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca nesta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Trump ameaçou implementar tarifas de 100% sobre produtos russos se um acordo de cessar-fogo não for alcançado em até 50 dias. Ele declarou que medidas severas serão tomadas se a situação não melhorar.

Além disso, Trump anunciou a intenção de enviar armas avançadas à Ucrânia por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que estava presente no encontro, disse que a decisão permitirá que a Ucrânia fortaleça suas defesas contra a Rússia e que os países europeus arcarão com os custos das armas.

Durante sua campanha eleitoral, Trump havia prometido encerrar a guerra rapidamente. No entanto, esse compromisso não se concretizou até agora. Em abril, ele reconheceu que as negociações de paz estavam mais complicadas do que o esperado e chegou a afirmar que tinha feito uma piada sobre encerrar o conflito em 24 horas.

Durante o encontro, Trump elogiou os esforços recentes dos países da Otan em aumentar suas contribuições para gastos com defesa, passando de 2% do PIB para 5% até 2035. Após suas declarações, a bolsa de valores de Moscou teve um desempenho positivo, o que pode indicar um certo alívio entre os investidores, que esperavam que as tarifas fossem ainda mais altas, chegando a 500%.

Trump comentou que as tarifas podem ser impostas sem a necessidade de aprovação do Congresso. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não criticou diretamente as declarações de Trump, reafirmando a importância da continuidade das negociações.

Os anúncios de Trump foram descritos como uma reviravolta na política externa americana, já que, anteriormente, ele parecia encarar a Ucrânia como um obstáculo e não a Rússia. Desde abril, ele teria perdido a paciência com a situação, questionando a sinceridade de Vladimir Putin em acabar com a guerra.

Embora Trump não tenha detalhado como as novas sanções seriam implementadas, há expectativa de que o Congresso promova uma nova legislação que permita a aplicação de novas penalizações à Rússia. A situação atual está gerando um clima de incerteza e expectativa tanto em relação às ações de Trump quanto nas respostas do governo russo.