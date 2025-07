Três mortos, incluindo atirador, em tiroteios no Kentucky

Três pessoas morreram, incluindo o atirador, em uma série de tiroteios ocorridos no domingo em Lexington, Kentucky. As autoridades confirmaram que um dos tiroteios aconteceu no Aeroporto Blue Grass, enquanto o outro ocorreu em uma igreja conhecida da cidade.

O atirador, cuja identidade ainda não foi revelada, atingiu um policial da Patrulha Estadual de Kentucky em uma estrada do aeroporto por volta das 11h36. O policial havia abordado o suspeito após um alerta de leitura de placas. O agente foi ferido, mas conseguiu ser estabilizado e está recebendo cuidados médicos.

Após o ataque no aeroporto, o atirador fugiu e se dirigiu à Richmond Road Baptist Church, localizada a cerca de 25 quilômetros do aeroporto. Lá, ele também disparou, resultando em ferimentos graves em quatro pessoas, das quais duas não sobreviveram. O atirador foi morto por policiais que responderam à situação.

O médico legista do Condado de Fayette, Gary Ginn, identificou as vítimas fatais como Beverly Gumm, de 72 anos, e sua filha Christina Combs, de 32 anos. As informações disponíveis indicam que Gumm era casada com o pastor da igreja, o que sugere uma conexão familiar com as vítimas.

Entre os dois feridos restantes, um está em estado crítico e o outro já foi estabilizado. A identidade do atirador ainda não foi divulgada, pois a família ainda não foi informada sobre sua morte.

O governo de Kentucky, Andy Beshear, fez uma declaração em suas redes sociais, pedindo orações por todos os envolvidos e elogiando a rápida resposta das forças de segurança. O departamento de bombeiros de Lexington informou que recebeu um chamado para o aeroporto às 11h39 e transportou uma pessoa em estado grave para o hospital.

O Aeroporto Blue Grass confirmou a ocorrência de um “incidente” em suas instalações e, por conta da situação, fechou temporariamente uma estrada e um terminal. Ambos já foram reabertos. As autoridades esclareceram que os tiroteios não estão relacionados às operações do aeroporto.

A investigação está sendo conduzida em conjunto por policiais estaduais, o FBI e o escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. Até o momento, a motivação do atirador é desconhecida, mas informações preliminares sugerem que ele poderia ter alguma relação com as pessoas envolvidas na igreja.

O procurador-geral do estado, Russell Coleman, expressou gratidão aos primeiros socorros e disse que seu escritório está pronto para ajudar nas investigações. Ele destacou os perigos que os agentes de segurança enfrentam diariamente.