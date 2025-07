Superman é mais agredido do que agressor em novo filme

Desde sua estreia em 1978, o Superman tem passado por mudanças significativas. A primeira versão do herói nos cinemas, estrelada por Christopher Reeve, apresentou um Superman poderoso, capaz de salvar um avião presidencial, impedir crimes e até mesmo voltar no tempo para ajudar sua amada, Lois Lane. No entanto, o novo filme “Superman”, que acaba de ser lançado, traz uma abordagem diferente do personagem.

Neste novo longa, Superman é retratado como um herói que enfrenta dificuldades. Ele mais sofre do que triunfa e, em momentos críticos, vê um amigo perder a vida sem poder fazer nada a respeito. O herói também depende do seu cachorro Krypto para se livrar de situações complicadas, o que enfatiza uma nova interpretação mais vulnerável do personagem.

O impacto do primeiro filme foi tão grande que chegou até a música brasileira. Caetano Veloso, ao assistir ao filme, ficou tão inspirado com a cena em que Superman resgata Lois Lane que correu para contar a Gilberto Gil, que estava hospedado em sua casa. Gil se entusiasmou com a história e, rapidamente, compôs a famosa canção “Super-Homem – A Canção”.

Essa nova versão do Superman reflete uma mudança nos filmes de super-heróis. O tom dele, mais leve e cômico, é resultado do sucesso dos filmes da Marvel, que adotaram uma mistura de ação e humor. Enquanto isso, os filmes da DC, incluindo “Batman vs Superman”, enfrentaram dificuldades nas bilheteiras, levando os estúdios a repensarem suas abordagens.

A direção do novo filme é de James Gunn, conhecido por revitalizar personagens menos populares da Marvel, como os Guardiões da Galáxia. Ele trouxe uma dose de humor típico do seu estilo para essa nova narrativa do Superman.

Apesar das críticas, o filme não pode ser visto apenas como uma obra voltada para o público adolescente. Ele também traz questões políticas, retratando um tirano que adquire armas do vilão Lex Luthor para dominar um pequeno país, refletindo conflitos atuais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, bem como as tensões em Israel e Palestina.

Em resumo, o novo filme do Homem de Aço apresenta uma proposta diferenciada que, embora possa parecer fraca em comparação com as versões anteriores, não deixa de oferecer entretenimento e uma reflexão sobre o cenário atual de Hollywood e dos Estados Unidos. O filme está em cartaz nos cinemas e promete trazer uma nova perspectiva sobre um dos super-heróis mais icônicos.