Superman bate R$ 1 bilhão em estreia de filme

O novo filme “Superman”, produzido pela Warner Bros., teve um ótimo desempenho nas bilheteiras, arrecadando cerca de US$ 122 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 680 milhões, apenas em seu primeiro final de semana nos Estados Unidos e no Canadá. Essa estreia marcante dá início a uma nova fase para os filmes de super-heróis da DC.

Na esfera internacional, “Superman” acrescentou US$ 95 milhões (cerca de R$ 530 milhões), fazendo com que as vendas globais alcançassem um total estimado de US$ 217 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) até o domingo passado. Essa arrecadação é um sinal importante para o futuro da Warner Bros. e sua unidade DC Studios.

O filme é um reboot da franquia que começou com o famoso herói dos quadrinhos em 1938 e é dirigido por James Gunn, conhecido por seu trabalho na Marvel com “Guardiões da Galáxia”. Gunn, que se tornou co-CEO da DC Studios em 2022, é visto como uma figura capaz de revitalizar o universo cinematográfico da DC.

“Superman” também prepara o terreno para futuros lançamentos da DC, incluindo um filme sobre a Supergirl e novos longas do Batman e da Mulher Maravilha. O presidente-executivo da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, expressou entusiasmo em relação às próximas produções, afirmando que a visão da DC é clara e que há um bom impulso para o que está por vir.

O filme é um dos apenas três lançamentos deste ano a abrir com mais de US$ 100 milhões em vendas nos cinemas dos Estados Unidos. O desempenho, no entanto, levanta questões sobre o cenário cinematográfico pós-pandemia, onde, apesar das boas vendas domésticas, os números internacionais foram considerados abaixo das expectativas para um filme de grande orçamento, que custou cerca de US$ 225 milhões.

Jeff Goldstein, presidente de distribuição global da Warner Bros., comentou que o estúdio está satisfeito com os resultados nos Estados Unidos e que sempre acreditou que o desempenho doméstico seria mais forte. Ele destacou que o personagem Superman sempre teve um forte apelo no território americano.

O filme recebeu críticas positivas, com 82% de aprovação no site Rotten Tomatoes. David Corenswet representa o Homem de Aço, enquanto Rachel Brosnahan faz o papel da repórter Lois Lane e Nicholas Hoult interpreta o vilão Lex Luthor.

Após alguns contratempos financeiros no ano passado, a Warner Bros. celebra a volta por cima, com seis estreias de sucesso em 2025, incluindo “A Minecraft Movie”, que teve a maior abertura do ano, arrecadando US$ 162,8 milhões em seu primeiro fim de semana.

Entretanto, “Superman” gerou controvérsias entre alguns críticos que opuseram a narrativa do filme à sua representação como uma história de imigração. Tanto o diretor quanto os atores afirmaram que o foco do filme é a bondade, sem intenções políticas.

Apesar das discussões ao redor do filme, as vendas de ingressos de todos os filmes nos Estados Unidos e Canadá estão 15% acima do mesmo período do ano anterior, mas ainda 24% atrás dos números pré-pandêmicos de 2019.