Sophie Charlotte tem surto e ofende figurantes em gravações

Atriz Sophie Charlotte gera polêmica durante gravações de novela

Na última terça-feira, 15 de julho, a atriz Sophie Charlotte esteve no centro de uma controvérsia durante as gravações da novela "Três Graças", na qual ela será a protagonista. Informações reveladas por jornalistas indicam que houve um desentendimento entre a atriz e a equipe de produção, especificamente com figurantes presentes no set de filmagem.

Durante a gravação, realizada no Terminal Bandeira, em São Paulo, Sophie teria solicitado que os figurantes que participavam da cena fossem removidos, alegando que não queria ficar perto deles. A cena em questão envolvia apenas a espera pelo transporte público em um ponto de ônibus, onde havia um banco disponível que poderia ser compartilhado. Porém, relatos apontam que a atriz optou por esperar dentro do ônibus para evitar o contato com os figurantes.

Testemunhas afirmam que a atitude de Sophie foi antípática, e a situação causou desconforto na equipe. A jornalista Fabiola Reipert, que acompanhou as gravações, mencionou que, em um momento de frustração, a atriz se mostrou bastante irritada. Além disso, Sophie também teria almoçado separada dos colegas, escolhendo se sentar ao lado de um segurança local para minimizar o contato com a equipe.

Fim do relacionamento com Xamã

Recentemente, Sophie Charlotte confirmou o término de seu relacionamento com o rapper Xamã. Durante o segundo dia do Carnaval no Rio de Janeiro, em um camarote na Marquês de Sapucaí, ela foi abordada sobre sua vida pessoal e explicou que não estão mais juntos, mas mantém respeito e carinho por ele.

As equipes dos artistas também emitiram uma nota oficial, esclarecendo que a separação foi amigável e destacando o carinho que ainda existe entre eles. Em uma entrevista posterior, Sophie compartilharam que têm uma história bonita juntos e expressou seu desejo de felicidade para Xamã.

Esses acontecimentos têm chamado a atenção do público e suscitado discussões nas redes sociais sobre o comportamento da artista durante as gravações.