Sophie Charlotte tem surto e critica figurantes em gravações

Atriz Sophie Charlotte tem comportamento agressivo em gravação e se afasta de figurantes

Na terça-feira, 15 de julho, a atriz Sophie Charlotte foi alvo de críticas durante as gravações da novela "Três Graças", onde ela é a protagonista. Durante uma cena que ocorria no Terminal Bandeira, em São Paulo, Sophie demonstrou um comportamento considerado arrogante em relação à equipe de produção e aos figurantes presentes no set.

De acordo com relatos, a atriz pediu para que um membro da produção retirasse os figurantes da cena, expressando não querer ficar próxima a eles durante a gravação. A cena, que retratava uma situação simples de espera em um ponto de ônibus, incluiu um banco disponível, mas Sophie optou por não dividir o assento com os figurantes.

A situação se intensificou a ponto de, em um momento de irritação, a atriz decidir esperar dentro do ônibus até que fosse o momento de gravar, evitando qualquer interação com os colegas. Além disso, durante a pausa para o almoço, ela se afastou dos demais membros da equipe, preferindo almoçar ao lado de um segurança para evitar contato com os outros.

Em outra parte do noticiário, Sophie Charlotte também confirmou o término de seu relacionamento com o rapper Xamã. Ela se pronunciou sobre o assunto durante o Carnaval, em um camarote da Marquês de Sapucaí, explicando que estava solteira e que o término da relação foi amigável. A equipe dos dois emitiu uma nota comunicando que mantêm respeito e admiração um pelo outro.

Sophie deixou claro que, apesar do fim do relacionamento, sua história com Xamã foi significativa e que ela torce pela felicidade dele.