Severance, Penguin, The Studio e White Lotus entre os destaques

A Academia de Televisão dos Estados Unidos apresentou as indicações para o 77º Emmy Awards, destacando as produções da plataforma Apple TV+. As séries “Severance” e “The Studio” foram as mais indicadas nas categorias de drama e comédia, respectivamente.

A plataforma HBO Max liderou as indicações gerais com um total de 142 nomeações. Entre seus sucessos, estão “The Penguin”, que se destacou na categoria de minissérie, “The White Lotus”, “The Last of Us” e “Hacks”. Este número de indicações representa um recorde, superando a marca anterior de 140 em 2022.

“Severance” recebeu a impressionante marca de 27 indicações, enquanto “The Studio” conquistou 23. Essa última série fez história ao ser a comédia com mais indicações em um único ano, igualando-se à terceira temporada de “The Bear”, que também teve 23 nomeações em 2024 e venceu 11 delas, um novo recorde de prêmios em uma única edição.

A HBO Max retorna ao topo das indicações, posição que ocupou a maior parte dos últimos 20 anos, embora tenha disputado o primeiro lugar com a Netflix em anos recentes. A Netflix ainda detém o recorde de 160 indicações em 2020 e é a maior vencedora com 44 prêmios em 2021, um número que a CBS também alcançou em 1974.

Na categoria de atuação, a atriz Kathy Bates, aos 77 anos, fez história ao se tornar a mulher mais velha a ser indicada como melhor atriz principal em série dramática pela sua atuação em “Matlock”.

Na categoria de drama, a série “Shogun”, vencedora do ano passado, não pôde concorrer neste ano, mas retornará em edições futuras. As séries “Severance” e “The Last of Us”, que receberam um total de oito Emmys em 2023, além de “The White Lotus”, “Slow Horses”, “The Diplomat”, “Paradise” e “The Pitt” são as principais concorrentes.

Na comédia, “Hacks”, que venceu no ano passado, busca repetir o sucesso. Em contrapartida, “The Bear”, que levou o prêmio de melhor série de comédia em 2023, também é uma forte concorrente.

Outras produções notáveis incluem “Abbott Elementary”, que já conquistou prêmios e espera mais reconhecimento, e “Only Murders in the Building”, que também busca capitalizar sua recente indicação em grupo. A nova série “Shrinking”, da Apple TV+, busca sua primeira vitória, enquanto “The Studio” e “What We Do in the Shadows” seguem na competição com seu histórico significativo de indicações.

Na categoria de minisséries, a Netflix, que foi a vencedora no ano passado com “Baby Reindeer”, espera manter seu destaque com a nova produção britânica “Adolescence”, que enfrenta desafios de grandes nomes como “The Penguin” e “Black Mirror”.

No segmento de reality show, “The Traitors” tenta novamente a vitória, enquanto “The Amazing Race” e “RuPaul’s Drag Race” também apresentam uma forte concorrência.

Na categoria de talk shows, as nomeações foram reduzidas a apenas três: “The Daily Show”, “Jimmy Kimmel Live!” e “The Late Show with Stephen Colbert”, eliminando “Late Night with Seth Meyers”.

A Academia de Televisão implementou algumas mudanças nas regras, especialmente na categoria de atuação, especificando que artistas que já foram indicados como protagonistas ou coadjuvantes não podem mudar para as categorias de convidados na mesma função.

Um novo movimento na disputa de direção permite que diretores apresentem mais de uma realização em cada categoria, algo que não era permitido anteriormente.

As principais indicações foram anunciadas por Harvey Guillén e Brenda Song durante uma cerimônia ao vivo da Academia. No total, a cerimônia recebeu 228 inscrições nas categorias de drama, comédia e minissérie. As votações para as indicações ocorreram entre 12 e 23 de junho.

O 77º Emmy Awards será realizado no dia 14 de setembro, com apresentação de Nate Bargatze, e será transmitido ao vivo pela CBS, além de estar disponível para streaming em algumas plataformas.