Sarri motiva Lazio: “Nessun alibi, noi siamo…”

No dia de ontem, começou o treinamento da Lazio em Formello, visando a preparação para a temporada 2025-2026. O clube enfrenta um momento delicado, com recentes restrições no mercado de transferências fazendo parte do cenário. A equipe técnica, liderada por Maurizio Sarri, está focada em deixar as controvérsias de lado e concentrar-se no desenvolvimento do grupo e na motivação dos jogadores.

Sarri compreende a agitação que tomou conta da mídia e dos torcedores após o anúncio das restrições no mercado e de algumas falhas administrativas do clube. Para lidar com a situação, ele tem a intenção de proteger seus jogadores das críticas e envolvê-los nas atividades desde o início. Segundo relatos, antes do início dos treinos, o técnico fez um discurso breve, mas enérgico, dizendo que não há desculpas e que todos devem se dedicar ao máximo durante o período de preparação.

Com 31 jogadores convocados para a pré-temporada, Sarri deseja criar um ambiente positivo e determinado. O foco é no trabalho em equipe e na necessidade de cada um dar o seu melhor. O treinador busca evitar a repetição de experiências negativas do passado, como as ocorridas em Auronzo, onde uma atmosfera de desconforto afetou a equipe.

Além disso, o clima em Formello está tenso, com torcedores programando protestos contra a atual administração do clube. Diante desse cenário, Sarri tenta manter a equipe motivada e concentrada nos treinos, enfatizando que o desempenho no campo é o que deve falar mais alto neste momento.