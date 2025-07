Samsung UK reduz preços do Galaxy S25 para quem não gosta de dobráveis

A Samsung lançou recentemente os novos celulares da linha Galaxy Z, que são uma ótima opção para os fãs de smartphones dobráveis. Esses dispositivos estão disponíveis para pré-venda em vários países, incluindo o Reino Unido, onde a empresa oferece promoções exclusivas para quem fizer a compra antecipada.

No entanto, para aqueles que preferem aparelhos com design tradicional, a Samsung também apresenta novas ofertas para a linha Galaxy S25. Essa linha é destacada como a melhor opção da marca para quem busca um smartphone premium sem as características dobráveis, e a expectativa é que mantenha essa posição até o final de 2025.

As ofertas para a linha Galaxy S25 incluem descontos significativos em diferentes modelos e capacidades de armazenamento. Exemplos dos preços promocionais incluem:

– Um desconto de £100 no Galaxy S25, que agora pode ser adquirido a partir de £699, nas versões de 128GB, 256GB e 512GB.

– O Galaxy S25+ de 512GB também teve uma redução de £100, agora custando o mesmo que o modelo de 256GB.

– Para o Galaxy S25 Ultra, o desconto é de £150, com o aparelho começando a ser vendido por £1,099 para todas as opções de memória.

– O Galaxy S25 Edge de 512GB também recebe um desconto, agora disponível por £1,099 após uma atualização de memória gratuita.

Essas promoções são válidas por tempo limitado e podem ser combinadas com ofertas de troca, que permitem ao consumidor descontar entre £50 e £453 no valor total ao trocar um celular mais antigo pelo novo Galaxy S25, S25+, S25 Ultra ou S25 Edge.

Além dessas ofertas, a Samsung também disponibiliza pacotes promocionais, como 30% de desconto em dispositivos vestíveis adquiridos junto com os modelos S25, e três meses de Samsung Care+ gratuitamente para quem assinar um plano mensal.